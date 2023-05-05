مراسل «القاهرة الإخبارية»: وصول عشرات الحافلات من الخرطوم إلى معبر قسطل

وأضاف "عبد الفتاح" فى رسالة اليوم الجمعة، أن المعبر يشهد وصول عشرات الحافلات التى انطلقت من العاصمة السودانية الخرطوم والمدن القريبة منها.
وذكر موفد "القاهرة الإخبارية" أن الخارجية المصرية تواصل ترحيبها بالتعاون مع دول العالم المختلفة، التى أكدت أنها ترغب فى التنسيق مع السلطات المصرية من أجل إجلاء رعاياها من الأراضى السودانية إلى المصرية، وهو ما ظهر جليًا فى الأيام الماضية بتوافد العديد من الجنسيات المختلفة من إلى المعبر من الصين ونيجيريا وجنوب إفريقيا والفلبين والهند.
وكشف أن النصيب الأكبر للوافدين إلى معبر قسطل من الجنسية السودانية بأعداد كبيرة، غير أن هناك جنسيات أخرى جاءت إلى المعبر مثل رعايا دولة نيجيريا التى تجاوزت أكثر من 1500 مواطن.
وأشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى أن المكتب القنصلى للسفارة المصرية بوادى حلفا فى السودان يشهد تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين، لأنه الأقرب للحدود المصرية السودانية، حيث سعت الخارجية المصرية لتسهيل الإجراءات قبل التوجه إلى الأراضى بإنهاء الاستيفاءات المطلوبة قبل التوجه بعد ذلك إلى المعابر المصرية سواء إلى قسطل أو أرقين.
واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السودانى.
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