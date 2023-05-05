روسيا: إحباط عمل إرهابى ضد أحد مديرى محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت خدمات الطوارئ الروسية فى وقت سابق من اليوم الجمعة، وقوع هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكى للنفط فى جنوب روسيا، ما تسبب فى اندلاع حريق، وهو الهجوم الثانى خلال يومين.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، لم يسفر حادث اليوم عن وقوع إصابات وتم إخماد الحريق، ولم يتضح من يقف وراء الهجوم ولا يعلن المسؤولون الأوكرانيون عادة مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات داخل الأراضى الروسية، على الرغم من أنهم يحتفلون بها فى بعض الأحيان.

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وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة إلسكى، بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود فى منطقة كراسنودار، حوالى 6.6 مليون طن سنويا.