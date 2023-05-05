قبل ساعات من تتويجه ملكا لبريطانيا.. أبرز محطات تشارلز الثالث

وتضمن الفيديوجراف، بأن الملك تشارلز الثالث حصل على بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج، ودرس علم التاريخ بجامعة أبيريستويث في ويلز، وأصبح أول وريث للعرش يحمل شهادة جامعية، كما أدى الخدمة العسكرية في القوات الجوية والبحرية الملكية من عام 1971 حتى 1976.
وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الملك تشارلز الثالث تم تنصيبه رسميا وليا للعهد عام 1958، وكان قد تزوج عام 1981 من الأميرة ديانا سبنسر، و أنجب ولدين هما الأمير وليام والأمير هاري، و تراجعت شعبيته في أواخر الثمانينيات بعد نشر أخبار عن علاقته بكاميلا باركر، وانفصل عن الأميرة ديانان عام 1996.
كما تضمن الفيديوجراف، أن الملك تشارلز الثالث تزوج للمرة الثانية من كاميلا باركر عام 2005 ، و ظل 64 عاما وريثا للعرش، و أعلن ملكا لبريطانيا في سبتمبر 2022، عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية
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