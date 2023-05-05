العالم اليوم - تكلفة الحفل ومراسم التتويج.. تفاصيل تتويج الملك في بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 04:30 مساءً - ظلت خطط حفل تتويج الملك تشارلز طي الكتمان حتى يتم الكشف عنها يوم غد، ولكن هناك بعض التفاصيل التي تم الإفصاح عنها مرتبطة بمراسم وأعراف ملكية قد لا يعرفها الكثر عن هذا الحدث.

من يدفع التكاليف؟ على عكس حفلات الزفاف الملكية، فإن التتويج هو مناسبة رسمية، مما يعني أن الحكومة تدفع تكلفته.

كلف حفل الملكة إليزابيث الثانية ما مجموعه 1.57 مليون جنيه إسترليني، ف يذاك الوقت.

يقال إن الملك يخطط لحفل تتويج سيكون أقل تكلفة من حفل تتويج والدته بسبب أزمة غلاء المعيشة.

الحكومة مسؤولة أيضا عن قائمة المدعوين.

بينما حضر أكثر من 8000 شخص تتويج الملكة، من المتوقع أن يكون هناك 2000 شخص في حفل تتويج الملك، وهو ما يكفي لملء كنيسة وستمنستر دون الحاجة إلى مقاعد إضافية. ميدالية التتويج ومن المتوقع أيضا أن يمنح الملك ميدالية التتويج.

وبعد تتويج الملكة، مُنحت الميداليات لأكثر من 120 ألف شخص، بمن فيهم أفراد العائلة المالكة والمسؤولون الحكوميون وأفراد الجيش والقوات الجوية والبحرية والشرطة. الخروج إلى الشرفة منذ عام 1902 ، كانت نهاية يوم التتويج عبارة عن ظهور على الشرفة للملك الجديد وأعضاء آخرين في العائلة المالكة.

بعد تتويج الملكة إليزابيث، ظهرت على الشرفة ست مرات أمام حشود ضخمة تنتظرها.

سيظهر الملك على الشرفة بعد تتويجه رفقة الملكة كاميلا ومن المرجح أن ينضم إليه أمير وأميرة ويلز وأطفالهما. الموسيقى عادة ما يتميز التتويج بأوركسترا كاملة وجوقة واحدة أو حتى اثنتين.

يتألف الكورال من مجموعة متنوعة من الجوقات المجتمعية والمغنين الهواة من جميع أنحاء المملكة المتحدة. تكريم التتويج من المعتاد أن يمنح الملك مرتبة الشرف بمناسبة تتويجه.

لم ينشر قصر باكنغهام بعد تفاصيل الخطط الخاصة بقائمة التكريم للاحتفال بتتويج الملك.

وسيكون هذا التكريم الثاني للملك تشارلز، بعد التكريم الأول الذي تلا وفاة الملكة إليزابيث بأربعة أشهر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تكلفة الحفل ومراسم التتويج.. تفاصيل تتويج الملك في بريطانيا .. في رعاية الله وحفظة