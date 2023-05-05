مراسل القاهرة الإخبارية: استنفار أمنى بالعاصمة لندن لتأمين حفل تتويج الملك

جدة - نرمين السيد - قال محسن حسنى مراسل "القاهرة الإخبارية" من لندن، إن الوفود المشاركة فى حفل تتويج الملك تشارلز تبدأ اليوم فى التوافد على قصر باكنجهام، فى حفل استقبال وعشاء كبير يقام الليلة للمدعوين من أمراء ورؤساء وملوك من دول مختلفة حول العالم، استعدادا لمراسم التتويج التى تقام غدا فى كنيسة ويستمنستر بوسط العاصمة البريطانية بلندن.





وأضاف حسنى، فى رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الحدث التاريخى تحافظ عليه بريطانيا منذ نحو 1000 عام، تحديدا منذ عام 1066، وهو العام الذى تم فيه تتويج الملك وليام الفاتح، وهو حدث تعتز به بريطانيا والبريطانيين.

وأشار إلى أنه على المستوى الأمنى، هناك حالة من الاستنفار الشديد وعدد كبير من سيارات الشرطة تتواجد فى محيط ووسط العاصمة البريطانية لندن، استعدادا لتأمين الحفل الضخم والضيوف وموكب الملك، الذى سينطلق من قصر باكنجهام ويصل إلى كنيسة ويستمنستر لإقامة المراسم ثم يعود الموكب مرة أخرى إلى قصر باكنجهام.

وأوضح أن الخبراء الأمنيين قالوا إن التكلفة الأمنية لهذا الحفل تصل إلى 150 مليون جنيه استرلينى، وأوضحت الصحف البريطانية أن هذه التكلفة تضاعفت بسبب حدثين مرتقبين، الأول هو مظاهرة كبيرة يقوم بها نشطاء البيئة اعتراضا على الطائرات الخاصة التى تقل الأمراء والملوك لحضور الحفل، والحدث الثانى هو مظاهرة لعدد من المناهضين للملكية فى البلاد والذين يحاولون تحويل بريطانيا إلى جمهورية، وهو ما تسبب فى مضاعفة التكلفة الأمنية لتأمين هذا الحدث الضخم.