مراسل «القاهرة الإخبارية» من السودان: الخرطوم تحولت إلى ثكنة عسكرية

جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن قوات الجيش السودانى تنتشر بكثافة فى الخرطوم، فضلًا عن تسلل ميلشيا الدعم السريع فى أحياء متفرقة من العاصمة، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية التى تتمركز فيها هذه القوات، مما أدى إلى تحول قلب العاصمة إلى ثكنة عسكرية.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مواجهات بين قوات الاحتياطى المركزى التابع للشرطة السودانية وأفراد الميليشيا الدعم السريع، والتى أدت إلى هروب أفراد الميليشيا الذين كانوا يتسللون فى مبان وسط الخرطوم وأخرى بمحيط القصر الجمهورى وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الخطط المستقبلية للقضاء على هذه الميليشيا تكمن فى تعزيز انتشار الجيش السودانى فى الأحياء والشوارع الرئيسية ومواقع مختلفة استراتيجية، لافتًا إلى أن الجيش يضع اعتبارًا كبيرًا للمواطنين خوفًا عليهم من تأثرهم بالمواجهات. واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السودانى

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