مراسل «القاهرة الإخبارية»: رفع الفائدة فى أمريكا أضر بحركة الشراء والبيع

جدة - نرمين السيد - كشف رامى جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة، قائلًا إنه للمرة العاشرة على التوالى فى 14 شهرًا اتخذ الفيدرالى الأمريكى قراره الصعب برفع سعر الفائدة مجددًا بربع نقطة مئوية لتصل إلى 5.25%.





وأوضح جبر، خلال رسالة له على الهواء، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه النسبة كبيرة وربما تكون غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد الأمريكى خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الفيدرالى الأمريكى وصف هذا القرار بأنه مهم نظرًا لاستمرار ارتفاع مستويات التضخم فى الولايات المتحدة إلى قرابة الـ6%، مؤكدًا أن الهدف من رفع الفائدة هو العودة لمستويات الـ2% للتضخم فى أمريكا.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الأثر الذى تركه هذا القرار على أسواق المال الأمريكية هو أن جميع مؤشرات البورصة الأمريكية أغلقت بالأمس على انخفاض جماعى تراوح ما بين النصف فى المئة والواحد فى المئة.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الأفراد فى الولايات المتحدة ويزيد كثيرًا من فائدة الإقراض والفوائد على البطاقات الائتمانية ويجعل قرارات الشراء للمواطن الأمريكى صعبة جدًا.