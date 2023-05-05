العالم اليوم - الملك تشارلز يجري البروفة النهائية قبل حفل التتويج

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 05:27 مساءً - وصل الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا إلى كنيسة وستمنستر أبي لإجراء بروفة الأخيرة قبل التتويج المقررة غدا. والتي بموجبها سصبح تشارلز، الملك رقم أربعين الذي يتوَج منذ عام 1066.

ووصلت الشرطة على الدراجات النارية قبل الموكب الملكي، كما شوهد الملك تشارلز وهو يلوح من نافذة السيارة عند وصوله.

تجمع حشد كبير من المتفرجين على جنبات الطريق وعند حاجز معدني خارج الدير،وتحت زخات المطر لإلقاء نظرة على أفراد العائلة المالكة.

يتأهب ملايين الناس عبر المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم لمشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأبهة.

استعدادات أمنية مكثفة

وتبلغ الاستعدادات الأمنية في بريطانيا أعلى مستوياتها لضمان انتهاء الحدث الملكي دون أي خروقات.

وبموجب تلك الاستعدادات سينتشر القناصة على أسطح المنازل، بالإضافة لتفعيل تقنيات الغطاء الجوي وخاصية التعرف على الوجوه.

كما سيتواجد أكثر من 11000 شرطي، بالإضافة لوحدات الأسلحة النارية التكتيكية والرشاشات والمسدسات، وستكون هناك مركبات استجابة مسلحة في وضع الاستعداد.

ويخطط كبار الضباط لاستخدام تقنية التعرف على الوجه لأول مرة لتحديد المشتبه بهم الذين قد يحاولون الاختلاط بالحشود المجتمعة.

وسيتم توفير الغطاء الجوي من خلال ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز إيرباص ذات محركين من وحدة الدعم الجوي لشرطة العاصمة، مدعومة بطائرات من قوات أخرى.