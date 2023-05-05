«القاهرة الإخبارية» ترصد اصطفاف سودانيين فى طوابير طويلة لشحن هواتفهم

جدة - نرمين السيد - وقفزت أزمة الكهرباء إلى الواجهة أسوة بالقضايا الإنسانية الأخرى التى تصاعدت بعد الأحداث الأخيرة فى البلاد. وأظهرت مشاهد متداولة وقوف مواطنين سودانيين فى طوابير، بإحدى مدن جنوب مدينة الخرطوم، من أجل شحن هواتفهم بعد انقطاع الكهرباء لمدة 6 أيام، وما كان منهم إلا الذهاب إلى المنشآت الحكومية من أجل شحن الهواتف.

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