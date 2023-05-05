الصحة العالمية: فيروس كورونا تسبب فى وفاة 20 مليون شخص على الأقل

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن فيروس كورونا تسبب فى وفاة 20 مليون شخص على الأقل.



جدة - نرمين السيد - أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن فيروس كورونا تسبب فى وفاة 20 مليون شخص على الأقل. وأوضح أن فيروس كورونا لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

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