القاهرة الإخبارية: وزير دفاع روسيا يتفقد الأسلحة المرسلة لقواته بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، تفقد الأسلحة التى تم إرسالها لقواته فى أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، تفقد الأسلحة التى تم إرسالها لقواته فى أوكرانيا. جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع الروسى، إلى المنطقة العسكرية الجنوبية.

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