القاهرة الإخبارية: روسيا تجلى العائلات بجنوب أوكرانيا بسبب حدة القصف

جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، أن روسيا أمرت بإجلاء العائلات فى المناطق التى تسيطر عليها موسكو فى جنوب أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، أن روسيا أمرت بإجلاء العائلات فى المناطق التى تسيطر عليها موسكو فى جنوب أوكرانيا. وبحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية، أن القرار الروسى جاء بسبب حدة القصف.

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