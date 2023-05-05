شاهد فى قضايا فساد.. وزير المالية اللبنانى يُمثل أمام وفد قضائى أوروبى

جدة - نرمين السيد - مثل وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوسف الخليل، اليوم الجمعة، أمام الوفد القضائى الأوروبى الذى يزور لبنان للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجارى، للاستماع إلى مصرفيين بصفتهم شهود فى تحقيقات أوروبية تجرى فى فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج بشأن قضايا فساد مالى وتبييض أموال متعلقة بشركة يمكلها رجا سلامة، شفيق حاكم مصرف لبنان، وسط شبهات بأن تكون الشركة صورية وهدفها تحويل أموال من لبنان إلى دول أوروبية.





واستمرت جلسة استماع الوزير، لقرابة ثلاث ساعات فيما استمر الوفد مجتمعا مع قاضى التحقيق الأول شربل أبوسمرا فى القاعة التى جرى فيها التحقيق، وخضع الخليل للتحقيق معه كشاهد بصفته مديرا سابقا للعمليات بمصرف لبنان المركزى قبل توليه الوزارة فى العاشر من شهر سبتمبر عام 2021. وتعد جلسة الاستماع لوزير المالية، هى آخر جلسات الوفد القضائى الأوروبى الذى يضم قضاة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج فى ثالث زياراته إلى لبنان خلال العام الجارى لعقد جلسات استماع لشهود فى القضايا المنظورة بدول بالاتحاد الأوروبى. وكان حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة قد مثل للتحقيق أمام الوفد القضائى الأوروبى فى جلستى تحقيق يومى 16 و17 مارس الماضى فى الزيارة الثانية للوفد القضائى الذى استمع فى زيارته الأولى فى شهر يناير الماضى إلى شهادة 11 مصرفيا لبنانيا.

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