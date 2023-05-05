القاهرة الإخبارية: دول تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن السودان

جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا ستطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الاشتباكات فى السودان.





وفى نفس السياق عرضت القاهرة الإخبارية، تقريرا عن تدنى مستوى الخدمات فى الخرطوم بسبب الأحداث الجارية فى السودان. وقفزت أزمة الكهرباء إلى الواجهة أسوة بالقضايا الإنسانية الأخرى التى تصاعدت بعد الأحداث الأخيرة فى البلاد.

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