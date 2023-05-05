وبحسب القناة، تجددت انتقادات بريجوجن، وتسببت فى تصعيد عداء طويل الأمد مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليرى جيراسيموف، الذى دأب على اتهامهما بحرمان قواته من الذخيرة.
وظهر بريجوجن إلى جوار عشرات الجثث الملطخة بالدماء، التى قال إنها لمقاتلى فاجنر، ونشرت الخدمة الصحفية التابعة له مقطع الفيديو الذى غطى فيه صوت صفير كلمات السباب، وظهر وهو يصرخ مواجهًا الكاميرا "لدينا نقص 70 بالمئة فى الذخيرة. يا شويجو! يا جيراسيموف! أين الذخيرة؟"، وصاح قائلًا إن المسؤولين عن ذلك سيذهبون إلى الجحيم، قبل أن يقول إن خسائر فاجنر كانت لتكون أقل بخمس مرات إن كانت تزود بما يكفى من الذخيرة.
وقال بريجوجن "هؤلاء من رجال فاجنر الذين ماتوا اليوم" والدم لم يجف بعد، مشيرًا إلى الجثث من حوله. وأضاف "أتوا إلى هنا متطوعين ويموتون ليتسنى لكم أن تسمنوا فى مكاتبكم"، وبدأ بريجوجن عداوة علنية مع قادة الدفاع فى العام الماضى متهما إياهم بالافتقار إلى الكفاءة وبحرمان فاجنر من الذخيرة عمدًا بدافع عدائهم الشخصى نحوه. وتقود فاجنر هجوم روسيا المستمر منذ أشهر على مدينة باخموت فى شرق أوكرانيا.
وفى الأسابيع الماضية، عزف بريجوجن عن مهاجمة شويجو علنا، على الرغم من مواصلته الإشارة إلى أن النقص المتعمد فى الذخيرة فاقم أعداد قتلى فاجنر ومصابيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلافات محتدمة بين رئيس «فاجنر» وكبار القادة فى وزارة الدفاع الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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