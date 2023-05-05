خلافات محتدمة بين رئيس «فاجنر» وكبار القادة فى وزارة الدفاع الروسية

جدة - نرمين السيد - عرض يفجينى بريجوجن، رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، مقطع فيديو، اليوم الجمعة، يظهر فيه واقفًا فى ميدان تتناثر فيه الجثث، ويكيل السباب متهمًا بشكل شخصى كبار قادة الدفاع بالمسؤولية عن الخسائر التى تكبدها مقاتلو مجموعته فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة، تجددت انتقادات بريجوجن، وتسببت فى تصعيد عداء طويل الأمد مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليرى جيراسيموف، الذى دأب على اتهامهما بحرمان قواته من الذخيرة.

وظهر بريجوجن إلى جوار عشرات الجثث الملطخة بالدماء، التى قال إنها لمقاتلى فاجنر، ونشرت الخدمة الصحفية التابعة له مقطع الفيديو الذى غطى فيه صوت صفير كلمات السباب، وظهر وهو يصرخ مواجهًا الكاميرا "لدينا نقص 70 بالمئة فى الذخيرة. يا شويجو! يا جيراسيموف! أين الذخيرة؟"، وصاح قائلًا إن المسؤولين عن ذلك سيذهبون إلى الجحيم، قبل أن يقول إن خسائر فاجنر كانت لتكون أقل بخمس مرات إن كانت تزود بما يكفى من الذخيرة.

وقال بريجوجن "هؤلاء من رجال فاجنر الذين ماتوا اليوم" والدم لم يجف بعد، مشيرًا إلى الجثث من حوله. وأضاف "أتوا إلى هنا متطوعين ويموتون ليتسنى لكم أن تسمنوا فى مكاتبكم"، وبدأ بريجوجن عداوة علنية مع قادة الدفاع فى العام الماضى متهما إياهم بالافتقار إلى الكفاءة وبحرمان فاجنر من الذخيرة عمدًا بدافع عدائهم الشخصى نحوه. وتقود فاجنر هجوم روسيا المستمر منذ أشهر على مدينة باخموت فى شرق أوكرانيا.

وفى الأسابيع الماضية، عزف بريجوجن عن مهاجمة شويجو علنا، على الرغم من مواصلته الإشارة إلى أن النقص المتعمد فى الذخيرة فاقم أعداد قتلى فاجنر ومصابيها.