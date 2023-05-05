العالم اليوم - من الإمارات.. 30 طنا من الإمدادات الغذائية العاجلة للسودان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 06:22 مساءً - أرسلت الإمارات العربية المتحدة، عبر الجو، أول شحنة مساعدات عاجلة للسودان جوا تحمل 30 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية لتوفير الدعم الغذائي العاجل للآلاف من الأسر السودانية التي تاُّثرت بتداعيات الأوضاع الداخلية الحالية في السودان.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تأتي هذه المساعادات في إطار التخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الحالية، والتي تسببت في النقص الشديد في العديد من الخدمات الحيوية، ومعاناة قطاع عريض من السكان خاصة من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن جراء عدم توافر المواد الغذائية الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإماراتية للسودان تعمل وفق عدة مسارات لتوفير الدعم الكامل للشعب السوداني، سواء للاجئين أو النازحين إلى دول الجوار، وذلك من خلال إرسال طائرة تحمل إمدادات ومستلزمات غذائية لدعم اللاجئين السودانيين على الحدود التشادية السودانية.

ومن خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إرسال 30 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي كأول شحنة دولية تهبط في السودان منذ بدء النزاع بهدف توفير مستلزمات جراحات الطوارئ والعقاقير الأساسية.