العالم اليوم - سيطرة حمراء.. ماذا يقول تاريخ مواجهات كأس السوبر المصري؟

انتم الان تتابعون خبر سيطرة حمراء.. ماذا يقول تاريخ مواجهات كأس السوبر المصري؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 06:22 مساءً - يكتب كأس السوبر المصري مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، فصلا جديدا في قصة بدأت منذ أكثر من 20 عاما، شهدت 19 مواجهة بين أبطال كرة القدم المصرية في تلك الفترة، وشهد تفوقا كبيرا للنادي الأهلي طرف مواجهة السوبر رقم 20 الذي يواجه بيراميدز من أجل بطولة جديدة.

بدأ كأس السوبر المصري عام 2001، وأقيم بنظام المباراة الواحدة وهو النظام الذي لم يتغير حتى الآن، وحافظت المسابقة على ظهورها السنوي المعتاد، باستثناء عامي 2011 و2013 حيث ألغيت البطولة بسبب ظروف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

سجل الأبطال

• أقيمت البطولة 19 مرة منذ 2001 وحتى 2022، وشهدت تتويج 5 أندية فقط باللقب، ومشاركة 9 أندية، وسيكون بيراميدز هو النادي العاشر الذي يسجل حضوره في كأس السوبر المصري.

• النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا برصيد 12 لقبا.

• الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب

• حرس الحدود والمقاولون العرب وطلائع الجيش، فاز كل منهم بلقب واحد.

• إنبي وغزل المحلة والمصري والإسماعيلي، أندية شاركت في السوبر واكتفت بالميدالية الفضية فقط.

تاريخ المواجهات

• النهائي الأول لكأس السوبر شهد اعتذار بطل الدوري وقتها، النادي الإسماعيلي، ليشارك غزل المحلة بدلا منه ضد الزمالك ويتوج الأبيض باللقب الأول بعد الفوز 2-1، في 14 سبتمبر 2001.

• النهائي الثاني شهد تتويج الزمالك بهدف نظيف على حساب المقاولون العرب في 19 سبتمبر 2002، ليتوقف بعدها الأبيض عن التتويج لسنوات عدة.

• الأهلي فاز بأول ألقابه في كأس السوبر في النهائي الثالث عام 2003 بعدما تغلب على الزمالك بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في 28 أغسطس 2003.

• وفي 10 سبتمبر 2004 سجل كأس السوبر أولى مفاجآته الصارخة، بفوز المقاولون العرب 4-2 على الزمالك، ليحرم الأبيض من لقبه الثالث.

• النهائي الخامس شهد معادلة الأهلي ألقاب الزمالك بتحقيق البطولة الثانية على حساب إنبي في الـ27 من يولو عام 2005.

• سيطرة الأهلي استمرت على كأس السوبر ليفوز باللقب مجددا أعوام 2006 و2007 و2008 على التوالي، على حساب إنبي مرة أخرى والإسماعيلي والزمالك.

• حرس الحدود كسر سيطرة الأهلى على التتويج بلقب كأس السوبر عام 2009 وتغلب عليه بثنائية نظيفة، ليرد بعدها الأهلي بقوة ويسيطر مرة أخرى.

• توج الأهلي باللقب أعوام 2010 و2012 و2014 و2015، على حساب أندية حرس الحدود وإنبي، والزمالك (مرتين).

• وبعد غياب دام 13 عاما، عاد الزمالك للتتويج بالسوبر عام 2017 على حساب الأهلي بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل سلبيا في استاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

• وفي عام 2018 عاد الأهلي للتتويج على حساب المصري في ستاد هزاع بن زايد في الإمارات ليفوز بهدف نظيف.

• وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية استعاد الأهلي تفوقه على الزمالك في نهائيات كأس السوبر وفاز 3-2 عام 2019.

• الزمالك رد بالتفوق على الأهلي بركلات الترجيح مرة أخرى بنتيجة 4-3 بعد التعادل السلبي على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ليحقق لقبه الرابع.

• المفاجآت الكبرى تكررت في بطولة السوبر رقم 18 وفاز طلائع الجيش على الأهلي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل السلبي بدون أهداف على استاد برج العرب في الإسكندرية.

• البطولة الأخيرة لكأس السوبر أقيمت مرة أخرى على استاد محمد بن زايد بين الأهلي والزمالك، وتوج الأحمر باللقب بعد الفوز 2-0 في 28 أكتوبر 2022.

• كأس السوبر رقم 20 سيكون بين الأهلي وبيراميدز على استاد محمد بن زايد، الملعب الذي شهد تتويج الأهلي في آخر ظهور للبطولة التي اكتسبت جماهيرية كبرى، واتخذت الإمارات مسرحا لأحداثها المثيرة.