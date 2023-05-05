القاهرة الإخبارية: قصف روسى على دنيبروبيتروفسك وكراماتورسك وسلافيانسك

جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلا عن مراسلها، خبرا يفيد بقصف روسى على دنيبروبيتروفسك وكراماتورسك وسلافيانسك.



جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلا عن مراسلها، خبرا يفيد بقصف روسى على دنيبروبيتروفسك وكراماتورسك وسلافيانسك. يذكر أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، تفقد الأسلحة التى تم إرسالها لقواته فى أوكرانيا، وذلك خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الجنوبية.

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