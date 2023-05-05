مسؤول أوكرانى للقاهرة الإخبارية: العلاقات مع مصر قوية ووثيقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن ما تفعله روسيا فى أوكرانيا حرب حقيقة مستمرة منذ عام 2014، ومنذ العام الماضى روسيا دخلت بكل قواتها إلى أوكرانيا، وهى من أقوى الدول، ومن المعروف أن الجيش الروسى هو الثانى على مستوى العالم.
وأوضح أن الشعب الأوكرانى كان يعيش فى سلام، واستيقظ فى الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضى على أصوات انفجارات لصواريخ وقذائف روسية على العاصمة الأوكرانية كييف.
وأشار المستشار الأوكرانى، إلى أن القرم مناطق أوكرانية محتلة منذ 2014، وأن 160 دولة من دول العالم صوتوا من أجل أوكرانيا فى الأمم المتحدة فى هذ القضية، وهو ما يثبت صحة الموقف الأوكرانى.
وتابع أن أوكرانيا تستخدم مسيرات لاستهداف مناطق عسكرية فقط، فى حين أن روسيا تستخدم مسيرات نووية لقصف المنشآت والبنى التحتية وسكك الحديد ومحطات كهرومائية، بالإضافة إلى مناطق آمنة يقطن بها المواطنون.
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