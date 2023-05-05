مقتل 3 من تنظيم داعش شمالي العراق
أعلنت قيادة الجيش العراقي اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب غربي محافظة نينوى شمالي العراق.
وقالت في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية أنها تمكنت من قتل العناصر الثلاثة بناء على معلومات استخبارية عن وجود نفق يختبئ فيه عدد من عناصر داعش، حيث تمت محاصرتهم وقتل ثلاثة منهم.
وأضافت أنها تواصل محاصرة النفق لتطهيره وتأمين المنطقة بالكامل.
جدير بالذكر أن القوات العراقية تواصل ملاحقة عناصر داعش، وتشن بشكل يومي عمليات ضد مواقع يشتبه في وجود مسلحين بها، خاصة في المحافظات الشمالية والغربية.
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