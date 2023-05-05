وفاة اجانب واصابات بحادث سير في وادي رم بالاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 5 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- توفي اليوم الخميس 3 اشخاص جراء حادث سير وقع في وادي رم . وقال مصدر : ان حادث تصادم بين حافلتين ومركبة في وادي رم اسفر عن وفاة 3 اشخاص واصابة 7 آخرين . وبين المصدر : ان الوفيات من جنسية اجنبية . وقامت الاجهزة المختصة بنقل المصابين الى المستشفى للعلاج ونقل الوفيات لاجراء اللازم .

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