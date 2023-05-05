رفع أسعار بعض أصناف الدخان في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 5 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- رفعت شركات دخان أسعار بيع بعض أصناف الدخان بقيمة تتراوح بين 5-15قرشاً .
ولم تفصح الشركات عن سبب رفع سعر الدخان.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في وقت سابق، عدم فرض أي ضريبة جديدة على أي سلعة أو خدمة بما فيها الدخان ، وفق المملكة .
وقالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والأعباء المالية على المواطنين فإن ما يتم تداوله بشأن رفع الضريبة على الدخان لا أساس له من الصحة.
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