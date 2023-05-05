العالم اليوم - الأهلي بطل السوبر المصري بهدف معلول "القاتل"

انتم الان تتابعون خبر الأهلي بطل السوبر المصري بهدف معلول "القاتل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 11:16 مساءً - توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عقب التغلب بهدف قاتل على بيراميدز بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي الأول عن طريق التونسي علي معلول من ركلة جزاء اكتسبها اللاعب البديل محمود عبد المنعم "كهربا".

ماراثون الـ120 دقيقة

• امتدت المباراة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف بعد تألق حراس المرمى في اللقاء.

• للمرة الأولى في مباريات كأس السوبر المصري التي تقام على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تمتد المباراة للوقت الإضافي.

• تأثر الأهلي وبيراميدز بدنيا في الأشواط الإضافية، ما تسبب في زيادة الفرص لكلا الفريقين، بسبب وجود المساحات الكبيرة في الملعب بعد انخفاض معدلات اللياقة البدنية عند المدافعين ولاعبي الوسط.

• خاض النادي الأهلي مباراتين من قبل في كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي وخسر في المرتين أمام الزمالك بركلات الترجيح.

• الأهلي الذي لم يعرف التتويج بكأس السوبر المصري في ملاعب الإمارات باستثناء استاد هزاع بن زايد، احتفل للمرة الأولى في العاصمة بفوز غال على منافسه الأزرق.

البطولة الثالثة

• المدرب السويسري مارسيل كولر نجح في التتويج بالبطولة الثالثة له مع النادي الأهلي في موسمه الأول، وما زال ينافس على بطولات أخرى.

• توج كولر مع الأهلي ببطولتي لكأس السوبر، وبطولة كأس مصر، كما يتصدر الدوري المصري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع الاستمرار في المشاركة بكأس مصر بنسخته الجديدة.

• الأهلي يحلم بالفوز بسداسية تاريخية خلال الموسم الحالي، الذي شهد في بدايته التعاقد مع المدرب السويسري بطموحات وأحلام كبيرة، تحققت أغلبها حتى الآن.