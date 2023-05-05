التفاصيل الكاملة للهجوم على الكرملين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - اتهمت الرئاسة الروسية، أمس، الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الهجوم الذى استهدف مقر الكرملين، وأشارت إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أو عقد اجتماع لمجلس الأمن القومى ولا تغيير فى وتيرة العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.





وفى الفيديوجراف التالى يرصد "مبتد"، تفاصيل الهجوم على الكرملين طائرتان مسيرتان هاجما الكرملين الأربعاء 3 مايو 2023، حيث اعتبر متحدث الكرملين نفى واشنطن «تنصل سخيف»، ووصفت روسيا الهجوم بـ «أعمال إرهابية». ووجَّه الكرملين تحذيرًا للأمريكيين من التدخل المباشر فى الصراع، ونفى الرئيس الأوكرانى ضلوع كييف فى الهجوم، ونددت الخارجية الروسية بحملة تخريب أوكرانية غير مسبوقة، ووعدت موسكو برد على هجوم المسيرات، واعتبرت أعمال كييف دليلًا لعدم رغبتها بالسلام.

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