القاهرة الإخبارية.. الجيش السودانى: البلاد تشهد هدوءا عدا أجزاء من الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش السودانى، أنه تصدى لمحاولة مـيليشيا الدعم السريع، الهجوم على سلاح الإشارة وكبدتها خسائر كبيرة. وتابع أن مـيليشيا الدعم السريع، قصفت مناطق فى محيط منطقة بحرى ووسط الخرطوم بشكل عشوائى.

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