العالم اليوم - كولن يهزم ليفركوزن ويعرض حلمه بدوري الأبطال للخطر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 02:16 صباحاً - تعرض باير ليفركوزن للخسارة 2-1 على أرضه أمام كولن يوم الجمعة لينهي سلسلة مؤلفة من 14 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات ويعرض مكانه في البطولات الأوروبية للخطر مع بقاء ثلاث جولات على نهاية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسجل ديفي زيلكه لاعب كولن هدفين في الشوط الأول، قبل وبعد هدف التعادل الذي سجله أمين عدلي، ليمنحه فوزه الثالث على التوالي خارج ملعبه، وهو أطول مسلسل انتصارات للفريق خارج أرضه منذ 31 عاما.

ولم يكن الأمر نزهة كما كان يأمل في ذلك ليفركوزن تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو قبل مباراة الذهاب في قبل نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل أمام روما.

ويملك الفريق 48 نقطة في المركز السادس، وهو ما سيكون جيدا بما يكفي لتأمين مكان له في الدوري الأوروبي للموسم المقبل، متقدما بنقطتين على فولفسبورغ، الذي سيواجه بروسيا دورتموند الأحد.

وفاجأ زيلكه أصحاب الأرض في الدقيقة 14، حيث تفوق بسهولة على المدافع جوناثان تاه ليمنح كولن التقدم من أول فرصة في المباراة.

وتعادل ليفركوزن بهجمة مرتدة تم تنفيذها بإتقان وانتهت بتسجيل عدلي للهدف.

وكان أصحاب الأرض يسيطرون بشكل كامل على المباراة عندما سجل كولن هدفا آخر حيث هز زيلكه الشباك للمرة الثانية مساء الجمعة في الدقيقة 36 على عكس سير اللعب.

ويواجه بايرن ميونيخ، صاحب المركز الأول برصيد 62 نقطة، فيردر بريمن السبت.

وفي مباراة ثانية أقيمت الجمعة، فاز شالكه على مضيفه ماينتس 3-2 ليرفع الفائز رصيده إلى 30 نقطة في المركز 14 بينما تجمد رصيد ماينتس عند 45 نقطة في المركز الثامن.