قوات كييف تستقدم تعزيزات كبيرة مدرعة إلى محور زابوروجيه

جدة - نرمين السيد - أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، استقدام قوات كييف أعدادا كبيرة من العربات المدرعة والدبابات وآلاف الجنود إلى محور زابوروجيه، تمهيدا لهجومها المضاد.





وأضاف: "نشر العدو تعزيزات مدرعة معظمها فى مواقع تحت أرضية فى منطقتى أوريخوفسكى وغوليايبولسكى فى الأراضى التى لا تزال قوات كييف تسيطر عليها فى مقاطعة زابوروجيه الروسية كما استقدمت آلاف الجنود إلى هناك". وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغينى باليتسكي، أن هجوم قوات كييف على المقاطعة قد يبدأ خلال الأيام أو حتى الساعات المقبلة. وأضاف أن السلطات قررت إجلاء سكان 18 منطقة سكنية على خط المواجهة بسبب ازدياد القصف.

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