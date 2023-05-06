العالم اليوم - بالفيديو.. رئيس وزراء إيطاليا السابق في موقف محرج بسبب صفعة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. رئيس وزراء إيطاليا السابق في موقف محرج بسبب صفعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 03:22 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام إيطالية الجمعة أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي تعرض لاعتداء جسدي خلال ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا من رجل يحتج على عمليات الإغلاق التي شهدتها إيطاليا وغيرها من القيود التي فرضت سابقا لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء "لابريس" بأن الرجل ضرب كونتي في وجهه، وقد اعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور.

وقال كونتي في بيان: "المعارضة مشروعة لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي".

وعبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني عن تضامنها مع كونتي، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، وأدانت "كل أشكال العنف".

وكان كونتي رئيسا للوزراء عندما أصبحت إيطاليا أول دولة في الغرب تؤكد ظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في فبراير 2020، حيث وضع البلاد قيد إغلاق صارم أوائل مارس، وأشرف على بدء حملة التطعيم في إيطاليا.