وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى أنه يوجد فى البلاد 6.2 مليون نازح داخلى بينما أصبح أكثر من 1.3 مليون لاجئين.
وأضافت المفوضية إن جوما، عاصمة إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تستضيف أكثر من 560 ألف نازح فى المدينة وحولها.
ويعيش الكثيرون فى مواقع عفوية على جوانب الطرق فى ظروف مزرية، على الرغم من جهود الجهات الإنسانية.
وحذرت المفوضية من أن الافتقار إلى مرافق الصرف الصحى المناسبة والاكتظاظ يزيد من مخاطر انتشار الكوليرا والحصبة بينما يحاول الناس بشدة البقاء على قيد الحياة.
وتطالب المفوضية السامية ب233 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات النازحين فى جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا العام ، ولكن حتى الآن، لم تتلق سوى 15 فى المائة من هذا المبلغ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية السامية للاجئين: الهجمات المسلحة فى الكونغو تدفع الملايين للنزوح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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