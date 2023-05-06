العالم اليوم - تتويج الملك.. هكذا سيؤثر على مباريات الدوري الإنجليزي

انتم الان تتابعون خبر تتويج الملك.. هكذا سيؤثر على مباريات الدوري الإنجليزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 08:16 صباحاً - يجري تتويج الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا في كنيسة ويستمنستر، السبت، وفق مواعيد دقيقة، مما سيؤثر على بعض تفاصيل الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من مراسم التتويج، من المقرر أن يستمر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز كما هو مخطط له، دون تأجيل، ولكن مع إضافة بعض "التعديلات".

يستعد مانشستر سيتي لاستضافة ليدز يونايتد، ويسافر تشلسي إلى بورنموث، ويستقبل نيوكاسل أرسنال، في أبرز مباريات هذه الجولة 35 "المهمة" من منافسات البريميرليغ.

لكن كيف سيتأثر الدوري الإنجليزي الممتاز بالتتويج؟