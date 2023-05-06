حقوق الإنسان بالسودان لـ«القاهرة الإخبارية»: عدد كبير سيعانى من نقص الغذاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه يجب توقف النزاع المُسلح الحالى، لتفادى تفاقم أزمة الأغذية فى الشهور المقبلة، بسبب توقف الموسم الزراعى فى السودان، كما أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت أن 19 مليون مواطن سودانى، قد يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتابع «ميرغنى»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القطاع الصحى يواجه أزمة حادة، بسبب تعطل المستشفيات ونقص المواد والكوادر الطبية، وهناك هشاشة واضحة فى النظامين الصحى والغذائى.

وذكر أن الاشتباكات فى الخرطوم من شأنها التأثير على كل ولايات السودان، بسبب نزوح أعداد كبيرة من العاصمة إلى الولايات الأخرى، والوضع الإنسانى فى الولايات التى نزح إليها المواطنون بالغ الصعوبة.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتفاقم للأزمات داخل وسط العاصمة السودانية من نقص للمواد الغذائية والطبية، وتوقف لعدد كبير من المستشفيات، بسبب تعطل التيار الكهربائى ونقص الكوادر الطبية، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات، لحقن دماء الشعب السودانى.