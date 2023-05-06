العالم اليوم - قبل ساعات من تنصيب تشارلز.. لغز "شرفة باكنغهام" مستمر

انتم الان تتابعون خبر قبل ساعات من تنصيب تشارلز.. لغز "شرفة باكنغهام" مستمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 09:22 صباحاً - عادة ما تكون لحظة "الظهور على الشرفة"، لحظة مفصلية في المناسبات الملكية البريطانية الكبيرة، لكننا حتى اللحظة، لا زلنا لا نعرف من الذي سيكون عليها، قبل ساعات من تنصيب الملك تشارلز، السبت.

ووصف موقع "سكاي نيوز" القضية باللغز، حيث أكد أن الغموض يسود حول هوية أعضاء العائلة الملكية الذين سيظهرون على "الشرفة" خلال التتويج.

متى ستقع لحظة "الشرفة" خلال حفل التتويج؟

وبعد التتويج الرسمي، سيرافق الملك والملكة أفراد الأسرة الآخرون على شرفة قصر باكنغهام لاختتام فعاليات اليوم الاحتفالية.

ما أهمية "الظهور على الشرفة"؟

عادة ما تكون "لحظة الظهور على الشرفة" مناسبة عائلية ملكية كبيرة، وقد اشتهرت في الأعوام الأخيرة للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الرسمي.

لماذا الغموض حتى الآن؟

ووفقا لسكاي نيوز، انتشرت التكهنات حول سبب عدم إعلان القصر حتى الآن عن أفراد العائلة المالكة الذين سيظهرون على الشرفة الشهيرة السبت.

يزعم البعض أنها قد تكون حيلة لتجنب عناوين الصحف التي تشير إلى أن الأمير هاري قد "مُنع" من الشرفة.

علامات "مهمة" للحظة الشرفة

وبالرغم من إنها لقطة عادية للملايين، إلا أن العناصر التي ستكون على الشرفة، تكشف للخبراء المجموعة الأساسية من "أفراد العائلة المالكة"، الذين سيقومون بواجبات رسمية نيابة عن الملك، خلال فترة حكمه المقبلة.

بصرف النظر عن الملك والملكة نفسيهما، يشمل هؤلاء الأفراد أمير وأميرة ويلز، ودوق ودوقة إدنبرة، إلى جانب أفراد العائلة المالكة الآخرين بما في ذلك دوق ودوقة غلوستر ودوق كنت.