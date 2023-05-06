أمريكا.. 6 إصابات فى حريق بمصنع كيماويات بولاية تكساس

وأفادت شركة "شل" لقناة "إى بى سى 13" بأن الحريق اندلع فى نحو الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنه لا يشكل أى تهديد للمجتمع المحلي.
وقال خمسة أشخاص على دراية بعمليات المصنع إن ستة أشخاص أصيبوا بعد اندلاع حريق فى مصنع دير بارك، التابع لشركة شل فى تكساس.
وكتب إد جونزاليس، عمدة مقاطعة هاريس، على "تويتر" بعد ظهر يوم الجمعة، أنه تلقى "تقارير أولية عن نوع من الانفجار فى مصنع كيماويات".
يعمل المستجيبون الأوائل، بالإضافة إلى طواقم الإطفاء من المنشأة والمصانع القريبة فى مقاطعة هاريس، للسيطرة على الحريق، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
وأظهرت لقطات إخبارية حيّة للحريق ألسنة اللهب فى المصنع تتضاءل بمرور الوقت.
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