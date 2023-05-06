«القاهرة الإخبارية»: تدهور الخدمات ونقص المواد الأساسية فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن تدهور الخدمات الصحية دفع السودانيين للعلاج الشعبى، مضيفًا أن هناك نقص كبير فى السلع الأساسية بأم درمان. وتوقع مراسل "القاهرة الإخبارية" اختفاء سلع أخرى فى أم درمان خلال هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن أعمال النهب تسببت فى نقص المواد الأساسية.

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