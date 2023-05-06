«القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال فى طولكرم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير، فقد ارتقى الشهيدان خلال اقتحام وحدات خاصة إسرائيلية لمخيم نور شمس فى مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيدين إلى مستشفى د. ثابت ثابت الحكومى، بعدما أصيبا برصاص الاحتلال خلال عدوان إسرائيلى على مدينة طولكرم. وقالت الصحة الفلسطينية إن شهيد طولكرم هما: سامر صلاح الشافعى، 22 عاما، وأصيب برصاص فى الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش، 22 عاما، وأصيب بالرصاص فى الصدر والبطن والقدم اليسرى.

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