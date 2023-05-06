العالم اليوم - دقيقة بدقيقة.. مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

انتم الان تتابعون خبر دقيقة بدقيقة.. مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 12:22 مساءً - يُتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، السبت، في مراسم يعود عمرها لقرون مضت وتتسم بالفخامة والمواكب العسكرية.

وفيما يلي مواعيد الأحداث الرئيسية في التتويج: 06:30 بتوقيت غرينتش: أبواب كنيسة وستمنستر في لندن تفتح للرعية. تبدأ الموسيقى بعد ساعة ونصف الساعة.

08:10-80:45 بتوقيت غرينتش: يصطف أفراد القوات المسلحة على طريق الاحتفال في وسط لندن.

80:30-08:55 بتوقيت غرينتش: رؤساء الدول وممثلو الحكومات الأجنبية يصلون إلى الكنيسة.

09:20 بتوقيت غرينتش: انطلاق موكب الملك. سيرافق تشارلز وكاميلا فرق الفرسان والموسيقيون في الطريق إلى كنيسة وستمنستر. يمر الموكب عبر شارع ذا مال، وهو شارع واسع أمام القصر ستصطف فيه الحشود. 09:53 بتوقيت غرينتش: وصول موكب الملك ودق أجراس الكنيسة.

10:00 بتوقيت غرينتش: يبدأ حفل التتويج ويستمر ساعتين. 11:00 بتوقيت غرينتش: سيتوج جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري تشارلز. تعزف الأبواق وتُطلق تحية بالبنادق عند برج لندن وعبر العاصمة وفي أنحاء البلاد وفي جبل طارق وبرمودا وعلى متن سفن في البحر.

12:00 بتوقيت غرينتش: ينطلق موكب التتويج من كنيسة وستمنستر إلى قصر بكنغهام، وسيكون تشارلز وكاميلا بالعربة الملكية الذهبية. يستقل الأمير وليام، ابن تشارلز وولي العهد، مع زوجته كيت وأطفالهما الثلاثة أول عربة خلف تشارلز. وسيتبعه أعضاء فاعلون آخرون في العائلة المالكة.

12:45 بتوقيت غرينتش: وصول موكب التتويج إلى قصر بكنغهام. سيذهب تشارلز وكاميلا إلى الحديقة لتلقي التحية الملكية من أفراد القوات المسلحة قبل الانضمام إلى أعضاء آخرين من العائلة المالكة في شرفة قصر باكنغهام.

13:30 بتوقيت غرينتش: ينظم عرض طيران يشمل طائرات حربية حديثة وتاريخية يجتمع بعدها أفراد العائلة المالكة لتناول غداء عائلي غير رسمي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر دقيقة بدقيقة.. مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا .. في رعاية الله وحفظة