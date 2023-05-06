«إكسترا نيوز»: استقبال 100 رئيس دولة فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

وأشار التقرير إلى أن الحفل يأتى بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، مضيفًا أنه تمت دعوة نحو 2300 شخص لهذا الحفل، من بينهم 100 رئيس دولة.
وأشار التقرير إلى توقعات بحضور عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج، حيث يشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما سيتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.
وكشف التقرير عن الإنتشار الأمنى فى لندن، مؤكدًا أنه سيكون أكبر تعبئة لعناصر الشرطة فى يوم واحد، وستستخدم الشرطة تقنية التعرف على الوجوه فى وسط لندن
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