«إكسترا نيوز»: استقبال 100 رئيس دولة فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا، اليوم السبت، حول مراسم تتويج الملك تشارلز، موضحًا أن المراسم تقام بكنيسة وستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن.





وأشار التقرير إلى أن الحفل يأتى بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، مضيفًا أنه تمت دعوة نحو 2300 شخص لهذا الحفل، من بينهم 100 رئيس دولة.

وأشار التقرير إلى توقعات بحضور عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج، حيث يشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما سيتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.

وكشف التقرير عن الإنتشار الأمنى فى لندن، مؤكدًا أنه سيكون أكبر تعبئة لعناصر الشرطة فى يوم واحد، وستستخدم الشرطة تقنية التعرف على الوجوه فى وسط لندن