اعتقال 6 مناهضين للملكية فى لندن قبل تتويج الملك تشارلز الثالث

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، إنه تم اعتقال 6 مناهضين للملكية فى لندن، وذلك قبيل تتويج الملك تشارلز الثالث، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وتشهد داخل كنيسة ويستمنيستر حضورًا دوليًا واسعًا، وذلك قبيل تتويج الملك تشارلز، كما يصل أفراد العائلة الملكية البريطانية إلى قصر باكنجهام للمشاركة بمراسم التتويج التى تقام بكنيسة وستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن. ويأتى الحفل بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، حيث تم توجيه الدعوة لنحو 2300 شخص لهذا الحفل، من بينهم 100 رئيس دولة، وسط توقعات بحضور عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج، كما يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بنحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما سيتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.

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