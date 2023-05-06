العالم اليوم - حفل تتويج تشارلز.. 7 دول "غير مدعوة" إحداها عربية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 01:19 مساءً - وجهت بريطانيا الدعوة لعشرات الدول حول العالم، لحضور ممثليها لحفل تنصيب الملك تشارلز، السبت، لكنها استثنت عددا صغيرا من الدول، لم توجه لهم الدعوات.

وقال مصدر بريطاني، إن بريطانيا لم توجه دعوات لحضور حفل تتويج الملك تشارلز لقادة كل من: روسيا.

بيلاروسيا.

إيران.

ميانمار.

سوريا.

أفغانستان.

فنزويلا. كما وجهت دعوتين لـ"كبار الدبلوماسيين"، وليس لرؤساء الدول، بالنسبة لدولتي كوريا الشمالية ونيكاراغوا. ومن ناحية أخرى تمت دعوة رؤساء الدول الأخرى الذين تربطهم بريطانيا علاقات دبلوماسية كاملة، وللدول التابعة للمملكة المتحدة. ما تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز؟ في بداية المراسم سيتوجه تشارلز وكاميلا من قصر بكنغهام إلى كنيسة وستمنستر في عربة اليوبيل الماسي، ومن المقرر أن تبدأ المراسم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.

تشارلز وكاميلا من قصر بكنغهام إلى كنيسة وستمنستر في عربة اليوبيل الماسي، ومن المقرر أن تبدأ المراسم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش. عند وصول الملك إلى الدير سيتربع على كرسي سانت إدوارد وسيؤدي اليمين ليحكم بالعدل ويدعم كنيسة إنجلترا، التي هو رئيسها الفخري قبل الجزء الأكثر قداسة من المراسم عندما يمسح رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بالزيت المقدس على يديه ورأسه وصدره بالزيت المقدس الذي تم تكريسه في القدس.

بعد تقديم تشارلز بشعارات رمزية سيضع ويلبي تاج القديس إدوارد على رأسه وسط صياح الحضور "حفظ الله الملك".

بعد ذلك سيقدم ابنه الأكبر ووريثه الأمير وليام التحية راكعا أمام والده واضعا يديه بين يدي الملك متعهدا بالولاء له.

سيدعو رئيس الأساقفة جميع الحاضرين في الكنيسة وفي جميع أنحاء البلاد لقسم الولاء لتشارلز وهو عنصر جديد في التتويج ليحل محل التكريم الذي كان يؤديه كبار الدوقات وأقران المملكة بصفة تقليدية.

بعد العودة إلى قصر بكنغهام سيظهر أفراد العائلة المالكة بشكل تقليدي في الشرقة، بينما تحلق طائرات عسكرية.

تستمر الاحتفالات، الأحد، بإقامة حفلات في الشوارع على مستوى البلاد وحفل موسيقي في منزل الملك بقلعة وندسور.

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