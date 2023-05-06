العالم اليوم - الأمير هاري يصل "وحده" لحضور مراسم تتويج والده

انتم الان تتابعون خبر الأمير هاري يصل "وحده" لحضور مراسم تتويج والده من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 01:19 مساءً - وصل الأمير هاري إلى كنيسة وستمنستر في لندن، السبت، لحضور تتويج والده الملك تشارلز.

ولم يكن واضحا إن كان هاري الابن الأصغر للملك سيشارك في المراسم بعد خلافه البارز مع العائلة المالكة.

لكن هاري قال الشهر الماضي إنه سيحضر من دون زوجته ميغان وطفليه، حيث يحتفل آرتشي ابنه الأكبر بعيد ميلاده الرابع، السبت.

وابتسم هاري وأومأ برأسه للحاضرين مع انضمامه إلى 100 من رؤساء الدول والشخصيات المرموقة داخل الكنيسة.