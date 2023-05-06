حضور دولى واسع داخل كنيسة ويستمنيستر قبيل تتويج الملك تشارلز

جدة - نرمين السيد - كما يصل أفراد العائلة الملكية البريطانية إلى قصر باكنجهام للمشاركة بمراسم التتويج التى تقام بكنيسة وستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن.

ويأتى الحفل بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، حيث تم توجيه الدعوة لنحو 2300 شخص لهذا الحفل، من بينهم 100 رئيس دولة، وسط توقعات بحضور عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج.

كما يشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما سيتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.