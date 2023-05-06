الصحة العالمية: شحنة مساعدات طبية عاجلة تصل إلى السودان

جدة - نرمين السيد - أعلن تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، وصول مساعدات طبية عاجلة إلى بورتسودان، لإعانة نحو 165 ألف شخص، لافتًا إلى أن المساعدات وصلت جوًا، ومن المزمع توصيلها إلى 13 منشأة صحية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخباريو" عن وكالة "رويترز".





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