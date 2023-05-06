«القاهرة الإخبارية»: 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوى

جدة - نرمين السيد - وكان الزلزال قد ضرب وسط منطقة إيشيكاوا، أمس الجمعة، وبلغت قوته 6.5 درجة على عُمق 12 كيلومترًا.
وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال المسؤولون فى اليابان، إنهم يواصلون تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال والهزة الارتدادية بعد تدمير عدد من المبانى.
وأكدت القناة، وقوع أكثر من 50 هزّة ارتدادية، صباح السبت، فيما حذرت هيئة الأرصاد اليابانية من أن هطول أمطار غزيرة قد يؤدى إلى حدوث انزلاقات أرضية فى المنطقة، فيما أفادت وكالة إدارة الكوارث اليابانية، السبت، بأن هناك 29 مصابًا على الأقل.
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