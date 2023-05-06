العالم اليوم - العرش الآسيوي يعود لليابان.. خسارة الهلال السعودي في النهائي

انتم الان تتابعون خبر العرش الآسيوي يعود لليابان.. خسارة الهلال السعودي في النهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 02:16 مساءً - فشل الهلال السعودي بالحفاظ على "عرشه" الآسيوي، بعد هزيمته في نهائي دوري أبطال آسيا، السبت، على يد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وخسر الهلال موقعة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا، بنتيجة 0-1، بعد أن كان قد تعادل بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب.

وسجل أوراوا هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 49، بعد أن سجل لاعب الهلال، البيروفي أندريه كاريو، بالخطأ في مرماه.

وبذلك الانتصار، حقق أوراوا ريد دايموندز لقبه الآسيوي الثالث، بعد موسمي 2017 و2007.

وفشل الهلال بتحقيق إنجاز غير مسبوق، وهو تحقيق اللقب لثلاث مواسم متتالية، ورفع رصيده إلى 5 ألقاب آسيوية.

وبهذا الانتصار، سيشارك أوراوا ريد دايموندز في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام شهر ديسمبر المقبل في السعودية.

وعاد اللقب الآسيوي الأغلى على مستوى الأندية، إلى اليابان، بعد غياب 5 أعوام، عندما حقق نادي كاشيما أنتليرز آخر لقب للبلاد عام 2018.

وتوج البلجيكي إيدملسون جونيور، مهاجم الدحيل القطري، بالحذاء الذهبي لدوري أبطال آسيا، برصيد 8 أهداف.