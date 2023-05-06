تشارلز الثالث يؤدى القسم ملكا لبريطانيا

جدة - نرمين السيد - أدى الملك تشارلز الثالث قسم اعتلاء العرش فى بريطانيا، منذ قليل، متعهدًا بأن يصون السنن البروتستنية للحفاظ على بريطانيا، حسبما جاء فى بث مباشر نقلته قناة "القاهرة الإخبارية.





وفى أعقاب أدائه للقسم، انطلقت الترانيم داخل كنيسة ويستمنيستر بالعاصمة البريطانية لندن، تعبيرًا عن اللحظة التاريخية.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى لندن، إن العاصمة البريطانية تشهد إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع إجراء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث يشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما يتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.

وتشهد داخل كنيسة ويستمنيستر حضورًا دوليًا واسعًا، حيث وصل أفراد العائلة الملكية البريطانية إلى قصر باكنجهام للمشاركة بمراسم التتويج.

ويأتى الحفل بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، حيث تم توجيه الدعوة لنحو 2300 شخص لهذا الحفل، من بينهم 100 رئيس دولة، وسط توقعات بحضور عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج.