صحة الصين تتعهد بمراقبة فيروس كورونا وزيادة التطعيمات للفئات الهشة

جدة - نرمين السيد - قال أحد كبار مسئولى الصحة في الصين، اليوم السبت، إن فيروس كوفيد-19 لا يزال يمثل خطرًا، متعهدًا بإجراءات للتعامل مع الجائحة، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل.





وتعهد المسؤول الصحى بأن الصين ستواصل مراقبة فيروس كورونا، وستزيد من التطعيمات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العالمية. أعلنت منظمة الصحة العالمية، مس الجمعة، أنها أنهت أعلى مستوى من التأهب لكوفيد 19، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلانها عن اكتشاف الفيروس، قائلة إنه يتعين على الدول الآن التعامل مع الفيروس سواء بسواء مع الأمراض المعدية الأخرى.

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