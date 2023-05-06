الأمير هارى يصل ويستمنيستر لحضور مراسم تتويج والده الملك تشارلز

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، فقد وصل الأمير هارى إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، على متن رحلة تجارية قادمة من لوس أنجلوس.

وذكرت "القاهرة الإخبارية" أن وصول الأمير هارى إلى كنيسة ويستمنيستر، يُعتقد أنها المرة الأولى التى يرى فيها الأمير هارى عائلته منذ صدور مذكراته المثيرة للجدل "سبير"، ومن المتوقع أن يعود إلى الولايات المتحدة بعد ساعات فقط من الاحتفال بسبب عيد ميلاد ابنه الرابع

وتشهد العاصمة البريطانية، لندن، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بشكل رسمى اليوم السبت، حيث بدأت الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكنجهام متجهًا إلى كنيسة ويستمنيستر، إذ يُتاح للجمهور مشاهدة الموكب على طول طريق بطول 1.3 ميل من قصر باكنجهام إلى "ويستمنيستر»