تحطم "إف-16" أمريكية في كوريا الجنوبية
أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة مقاتلة من طراز "إف –16" تحطمت خلال تحليق تدريبي اليوم السبت قرب قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية.
ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية عن القوات الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان لها، القول: إن الطائرة "تحطمت في منطقة زراعية بالقرب من قاعدة أوسان الجوية في حوالي الساعة 9:45 صباحا" بالتوقيت المحلي.
وأضاف البيان: إن الطيار قفز بالمظلة بأمان وتم نقله إلى أقرب مؤسسة طبية.. مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين المدنيين.
وذكر الجيش الأمريكي في بيانه أن الطيار كان يشارك في رحلة تدريب روتينية، وأن تحقيقا فتح في الحادث.
ويذكر أن قاعدة أوسان هي أقرب قاعدة جوية أمريكية من كوريا الشمالية، وتقع على بعد حوالي 64 كيلومترا من حدودها.
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