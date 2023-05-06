العالم اليوم - "سيدفعون لي من أموال مونوبولي".. بيكيه يسخر من "فقر برشلونة"

انتم الان تتابعون خبر "سيدفعون لي من أموال مونوبولي".. بيكيه يسخر من "فقر برشلونة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 03:22 مساءً - سخر النجم الإسباني المعتزل حديثا جيرارد بيكيه، من الوضع المالي لناديه السابق برشلونة، بتشبيه طريف انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال مقابلة، سئل بيكيه عما إذا كان برشلونة مدينا له بأي أموال، فأجاب بأن النادي لا يدين له حيث إنه تنازل عما تبقى من راتبه.

وبعد سؤاله عما إذا كان بيكيه يستطيع استعادة مستحقاته الآن، رد مع بيكيه بالقول إنه لا يتوقع من الإدارة أن تكون قادرة على ذلك.

بعدها أضاف مدافع برشلونة السابق ساخرا: "يمكن أن يدفعوا لي بأموال لعبة مونوبولي".

والمونوبولي، أو "بنك الحظ"، هي أكثر ألعاب الألواح مبيعا في العالم، وتقوم فكرة اللعبة على تنافس اللاعبين لمحاولة جمع ثروة تبعا لقواعد معينة عن طريق بيع وشراء العقارات وتأجيرها، باستخدام أوراق نقدية غير حقيقية توفرها اللعبة.

وجاءت تعليقات بيكيه الساخرة بينما يعاني النادي الكتالوني تبعات أزمة مالية حادة.

وخرج النادي من أزمة مالية أدت إلى خسائر بلغت 481 مليون يورو في موسم 2020-2021، مما أدى إلى رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

في الصيف الماضي، جمع النادي حوالي 750 مليون يورو عن طريق بيع 25 بالمئة من حقوق البث التلفزيوني لمبارياته في الدوري الإسباني، للسنوات الـ25 المقبلة، و49 بالمئة من استوديوهات برشلونة.