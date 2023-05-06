«القاهرة الإخبارية»: مظاهرات مناهضة للملكية بالتزامن مع تتويج تشارلز

جدة - نرمين السيد - خرجت مظاهرات مناهضة للملكية فى بريطانيا، اليوم السبت، بالتزامن مع إقامة مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، خلفًا لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، حسبما أفاد به علاء عبود، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأدى الملك تشارلز الثالث قسم اعتلاء العرش فى بريطانيا، منذ قليل، متعهدًا بأن يصون السنن البروتستنية للحفاظ على بريطانيا. وفى أعقاب أدائه للقسم، انطلقت الترانيم داخل كنيسة ويستمنيستر بالعاصمة البريطانية لندن، تعبيرًا عن اللحظة التاريخية. وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى لندن، إن العاصمة البريطانية تشهد إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع إجراء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث يشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما يتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن. وتشهد داخل كنيسة ويستمنيستر حضورًا دوليًا واسعًا، حيث وصل أفراد العائلة الملكية البريطانية إلى قصر باكنجهام للمشاركة بمراسم التتويج.

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